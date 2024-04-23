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Сегодня, 02:31

Джокович и Бонмати стали спортсменами года по версии Laureus

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович и испанская футболистка Айтана Бонмати стали спортсменами года по версии Laureus.

36-летний серб получил награду в пятый раз, 26-летняя испанка — в первый раз. Официальное мероприятие по награждению прошло в Мадриде.

Награду «Прорыв года» получил футболист «Реала» Джуд Беллингем, «Паралимпиец года» получила Диде де Гроот из Нидерландов, «Командой года» стала женская сборная Испании по футболу, «Вовращение года» — американская гимнастка Симона Байлз.

В 2023 году спортсменами года стали аргентинский футболист Лионель Месси и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Джуд Беллингем
Новак Джокович
Симона Байлз
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