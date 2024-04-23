Джокович заявил, что надеется еще раз сыграть с Надалем: «Мой главный соперник»

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что рассчитывает еще хотя бы раз сыграть против испанца Рафаэля Надаля до конца карьеры.

«Я очень уважаю Рафу, он хороший человек и легенда нашего спорта. Мой самый главный соперник за все это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь увидеть его на нескольких турнирах, в которых он сможет сыграть, и я надеюсь, что хотя бы еще раз сыграю против него», — приводит слова Джоковича AS.

17 апреля 37-летний испанец проиграл австралийцу Алексу де Минауру во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 5:7, 1:6.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».