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Сегодня, 08:29

Рууд о поражении от Джоковича: «Обидно, но если бы мне ранее предложили закончить сезон с такими финалами — я бы подписался»

Рууд рассказал о положительных моментах после поражения от Джоковича
Руслан Минаев
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP (7:5, 6:3).

«Конечно, обидно проигрывать такие большие финалы. Но в целом, если бы мне 1 января предложили закончить сезон на третьем месте с такими финалами, которые я сыграл, я, вероятно, сразу же подписал бы контракт. В этом нет никаких сомнений», — цитирует норвежца Tennis Majors.

Ранее Джокович и Рууд трижды играли между собой, во всех случаях победа была за сербом.

В этом году Рууд выходил в финал US-Open и проиграл Карлосу Алькарасу. А также в финал «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю.

Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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