Италия обыграла Францию, США уступили Германии на ATP Cup

Сборная Италии обыграла Францию в матче группового турнира ATP Cup — 3:0.

Янник Синнер и Маттео Берреттини сначала обыграли Артура Риндеркнеха и Уго Умбера в одиночном разряде, а затем выиграли у Фабриса Мартена и Эдуара Роже-Васслена в парном разряде.

В параллельном матче Германия выиграла у США — 2:1 Джон Изнер и Тэйлор Фритц проиграли Яну-Леннарду Штруффу и Александру Звереву в одиночном разряде, а затем выиграли у Кевина Кравица и Тима Пюца в парном разряде.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Группа B

Италия — Франция — 3:0

Янник Синнер — Артур Риндеркнех — 6:3, 7:6 (7:3)

Маттео Берреттини — Уго Умбер — 6:4, 7:6 (8:6)

Маттео Берреттини/Янник Синнер — Фабрис Мартен/Эдуар Роже-Васслен — 6:3, 6:7 (7:9), 10:8

Группа C

Германия — США — 2:1

Ян-Леннард Штруфф — Джон Изнер — 7:6 (9:7), 4:6, 7:5

Александр Зверев — Тэйлор Фритц — 6:4, 6:4

Кевин Кравиц/Тим Пюц — Тэйлор Фритц/Джон Изнер — 0:6, 3:6