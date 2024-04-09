Сафиуллин проиграл Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 1:6, 2:6.

Матч длился 1 час 12 минут.

Сафиуллин за игру сделал один эйс, совершил две двойные ошибки. У Джоковича — 1 эйс и 5 из 19 реализованных брейк-пойнтов.

Первая ракетка мира в третьем круге встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 6:2