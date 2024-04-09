Сафиуллин проиграл Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло
Россиянин Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 1:6, 2:6.
Матч длился 1 час 12 минут.
Сафиуллин за игру сделал один эйс, совершил две двойные ошибки. У Джоковича — 1 эйс и 5 из 19 реализованных брейк-пойнтов.
Первая ракетка мира в третьем круге встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 6:2
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