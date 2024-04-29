Каспер Рууд сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Мадриде
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 20 минут.
В следующем круге Рууд встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее победил американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — 6:2, 6:4
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