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Сегодня, 20:04

Каспер Рууд сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем круге Рууд встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее победил американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — 6:2, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Каспер Рууд
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