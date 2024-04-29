Хачанов победил Коболли и сыграет с Синнером на турнире в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге турнира в Мадриде — 7:5, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Россиянин сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Коболли 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующим соперником Хачанова станет итальянец Янник Синнер, который ранее обыграл другого россиянина Павла Котова — 6:2, 7:5.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 16) - Флавио Коболли (Италия) - 7:5, 6:4
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