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Сегодня, 20:00

Джокович догнал Надаля по рекордному количеству стартовых побед на «мастерсах»

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля по рекордному количеству побед на старте турниров серии ATP 1000. У обоих теннисистов теперь по 115 побед.

Первая ракетка мира обыграл россиянина Романа Сафиуллина в первом круге «мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 6:2.

В топ-5 списка рекордсменов по количеству стартовых побед на турнирах серии ATP 1000 также входят Роджер Федерер (114), Томаш Бердых (93) и Энди Маррей (91).

Статистику начали вести с 1990 года, когда были созданы турниры серии «мастерс».

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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