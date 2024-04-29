Янчук назвал причины трудностей Медведева на старте турнира в Мадриде

Заслуженный тренер Виктор Янчук прокомментировал старт российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Мадриде.

«Проигранные Медведевым первые сеты в двух матчах на турнире в Мадриде говорят о том, что он испытывает определенные трудности после перехода с харда на грунтовое покрытие, — приводит Vprognoze.ru слова Янчука. — Но это рабочие трудности. Он работает над их преодолением, и пока ему удается побеждать за счет своего очень высокого класса. В частности, на грунтовом покрытии уже не так эффективна подача, которая является одной из сильных сторон Даниила, и соперникам удается ее более успешно принимать».

В обоих матчах на турнире в Мадриде — против Маттео Арнальди во втором круге и Себастьяна Корды в третьем — Медведев проигрывал первый сет. В четвертом круге россиянин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.