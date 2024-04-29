Надаль победил Качина и сыграет с Бубликом на турнире в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Педро Качина в третьем круге турнира в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
Игра продолжалась 3 часа 6 минут.
В четвертом круге Надаль встретится с Александром Бубликом (Казахстан, 17).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7?877?020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания) — Педро Качин (Аргентина) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
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