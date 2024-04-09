Хуркач победил Дрейпера в первом круге «мастерса» в Монте-Карло
Поляк Хуберт Хуркач победил британца Джека Дрейпера в первом круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
Матч длился 2 часа 26 минут.
8-я ракетка мира во втором круге встретится с испанцем Роберто Баутиста Агутом (Испания, Q).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)
Миомир Кецманович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия, WC) — 6:3, 6:1
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 3:6, 6:3
Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 6:2, 6:4
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