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Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами

Виктория Кравченко
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Шамиль Тарпищев.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что глупо называть российских теннисистов иноагентами. По его мнению, теннисисты проводят много времени за рубежом по спортивным причинам.

«Называть [теннисистов] иноагентами — это глупость. Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Это несусветная глупость», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что теннисисты выступали за рубежом до пандемии, сейчас и будут потом. Тарпищев заявил, что по возможности они возвращаются в Россию для тренировок.

«И [Вероника] Кудерметова, и [Карен] Хачанов приезжали тренироваться сюда. Обвинять их в том, что дома не проводят много времени — это незнание спортивной специфики теми людьми, которые начинают на этот счет выступать», — добавил Тарпищев.

5 апреля Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры «командой иноагентов».

Позже Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Станислав Поздняков, Даниил Медведев, Олег Матыцин. «В сложный момент необходимо объединиться». Спортивное руководство России разошлось в оценке «сборной иноагентов»

Шамиль Тарпищев
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