Тарпищев заявил, что ATP и WTA придерживаются принципа «спорт вне политики»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциация (WTA) в вопросах допуска российских атлетов действуют по принципу «спорт вне политики».

«В матчах против нас нет ни одного отказника из других стран. И позиция теннисных международных организаций понятна — спорт вне политики. И ATP и WTA придерживаются этого принципа, подавая пример другим международным спортивным организациям», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее президент ФТР заявил, что считает глупостью называть теннисистов иноагентами.