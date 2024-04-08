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Сегодня, 13:26

Тарпищев заявил, что ATP и WTA придерживаются принципа «спорт вне политики»

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциация (WTA) в вопросах допуска российских атлетов действуют по принципу «спорт вне политики».

«В матчах против нас нет ни одного отказника из других стран. И позиция теннисных международных организаций понятна — спорт вне политики. И ATP и WTA придерживаются этого принципа, подавая пример другим международным спортивным организациям», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее президент ФТР заявил, что считает глупостью называть теннисистов иноагентами.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20477029
Шамиль Тарпищев
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