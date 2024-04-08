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Сегодня, 10:50

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку.

Андрей Рублев располагается на шестой строчке, Карен Хачанов — на 17-й, Роман Сафиуллин опустился на 41-ю позицию (-1).

Ранее Медведев и Сафиуллин проиграли Рублеву и Хачанову в парном турнире в Монте-Карло.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Втором идет итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

8 апреля WTA представила обновленный рейтинг теннисисток. Россиянка Дарья Касаткина осталась на 11-м месте.

Рейтинг от 8 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8710

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795

8 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3665

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3540

10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3465...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2005...

41 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089...

43 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073...

69 (68). Павел Котов (Россия) — 817.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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