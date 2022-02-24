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Сегодня, 20:42

«Ты уже легенда!» Тарпищев — о первых словах Медведеву о звании первой ракетки мира

Тарпищев назвал легендой Медведева, который станет первой ракеткой мира
Антон Иванов
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с Даниилом Медведевым, который 28 февраля поднимется на первую строчку в рейтинге ATP.

«Первая строчка Медведева — знаменательное событие для нашей страны и всего российского спорта. Даня полностью заслужил это. Он долго к этому шел, работал с сумасшедшей самоотдачей на полную катушку. Десять минут назад я написал ему: «Ты уже легенда, пыли дальше без оглядки назад!» Успех Медведева — показатель того, как нужно добиваться своих целей и мечтаний. Даня сейчас является символом российского спорта! Желаю ему продержаться на этом месте максимально долго. Верю в Медведева!» — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 24 февраля, Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл чеху Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В обновленном рейтинге от 28 февраля Медведев поднимется на первую строчку, вместо сербского теннисиста. На момент публикации новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга ATP, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за поражения (8465).

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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