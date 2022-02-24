Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:16

Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира.

Сегодня, 24 февраля, Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В рейтинге, который будет обновлен 28 февраля, именно россиянин выйдет на первую строчку, вместо сербского теннисиста. На момент публикации новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга ATP, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за поражения(8465).

26-летний россиянин выступает на турнире в Акапулько. Сегодня, 24 февраля, он одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Серб Новак Джокович был первой ракеткой мира 361 неделю, что является рекордом.

Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников (в 1999 году) и Марат Сафин (2000-2001).

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
7

Читайте также

Баскетбольная Евролига перенесла матчи российских команд в 27-м туре
Польша, Швеция и Чехия отказываются играть в России в рамках отбора к ЧМ
Камила Валиева поздравила Этери Тутберидзе с 48-летием
Джокович проиграл Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович проиграл Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости