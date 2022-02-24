Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира.

Сегодня, 24 февраля, Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В рейтинге, который будет обновлен 28 февраля, именно россиянин выйдет на первую строчку, вместо сербского теннисиста. На момент публикации новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга ATP, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за поражения(8465).

26-летний россиянин выступает на турнире в Акапулько. Сегодня, 24 февраля, он одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Серб Новак Джокович был первой ракеткой мира 361 неделю, что является рекордом.

Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников (в 1999 году) и Марат Сафин (2000-2001).