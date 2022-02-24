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Сегодня, 20:48

В Госдуме поздравили Даниила Медведева с выходом на первую строку в рейтинге АТР

Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на ситуацию с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который станет первой ракеткой мира и обойдет в рейтинге серба Новака Джоковича.

«Достаточно долго российские теннисисты не становились первыми ракетками мира. Это очень важно для мужского тенниса. У нас часто сверкали девушки. Сейчас пришло новое поколение, которое показывает замечательный результат. Даниил большой молодец! Он демонстрирует отличные результаты. Поздравляю, так держать! Непросто в мужском теннисе удержать это звание. Надо и дальше выигрывать турниры, идти вперед. Наше подрастающее поколение равняется на Даню», — сказала Журова «СЭ».

В рейтинге, который будет обновлен 28 февраля, Даниил Медведев выйдет на первую строчку вместо Новака Джоковича.

Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2000-2001).

Теннис
Даниил Медведев
Светлана Журова
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