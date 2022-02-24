Джокович проиграл Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл чеху Иржи Веселы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Чешский теннисист сделал девять эйсов и три двойные ошибки, реализовав три из восьми брейк-поинтов.

Джокович также сделал девять эйсов, но совершил пять двойных ошибок, реализовав два из пяти брейк-поинтов.

В полуфинале Веселы сыграет с победителем матча Рикардас Беранкис (Литва) — Денис Шаповалов (Канада).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Веселы (Чехия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)