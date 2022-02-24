Джокович проиграл Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл чеху Иржи Веселы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Чешский теннисист сделал девять эйсов и три двойные ошибки, реализовав три из восьми брейк-поинтов.
Джокович также сделал девять эйсов, но совершил пять двойных ошибок, реализовав два из пяти брейк-поинтов.
В полуфинале Веселы сыграет с победителем матча Рикардас Беранкис (Литва) — Денис Шаповалов (Канада).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Иржи Веселы (Чехия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)
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