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Сегодня, 13:52

Тарпищев объяснил, почему Медведев не выступает в парном разряде

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, почему Даниил Медведев не выступает в парном разряде.

«Мы несколько раз пробовали поставить его вместе с Рублевым в Кубке Дэвиса, но дело заканчивалось плохо. Они оба — чистые одиночники, и в паре играть не могут.

Откровенно говоря, это представляет определенную проблему перед Олимпиадой-2024 в Париже. По комбинаторике лучше всего для игры с Медведевым подошел бы Карацев. Однако сможет ли он попасть на олимпийский турнир — большой вопрос. Поэтому кто из ребят сыграет в паре, будем смотреть уже по ходу Игр. Скорее всего, придется ставить тех, кто раньше других вылетит из одиночки», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В обновленном рейтинге ATP россиянин опустился на 8-ю строчку.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-obyasnil-pochemu-medvedev-ne-vyistupaet-v-parnom-razryade
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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