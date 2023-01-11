Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:45

Источник: Джокович получил травму во время выставочного матча с Медведевым

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович получил травму во время выставочного матча с россиянином Даниилом Медведевым, сообщает ESPN.

Тренировка должна была длиться 75 минут, но Джокович покинул ее после одного сета (4:6), который продолжался 36 минут. По ходу сета физиотерапевт серба трижды работал над левым бедром спортсмена. Джоковича заменил испанец Пабло Андухар.

35-летний серб 13 января должен сыграть выставочный матч с Ником Кирьосом. Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: ESPN
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
0
Читайте также
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Пять россиянок вышли в финал квалификации Australian Open-2023
Полина Кудерметова за час обыграла британку Бултер и вышла в финал квалификации Australian Open
Анастасия Тихонова сыграет с Дианой Шнайдер в финале квалификации Australian Open
Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open
Ольховский: «Матч с Джоковичем будет полезен Медведеву для подготовки к Australian Open»
Вице-президент ФТР оценил игру Кудерметовой в трехчасовом матче с Азаренко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев объяснил, почему Медведев не выступает в парном разряде

Коккинакис: «Если я хорошо подаю, то чувствую, что у меня есть шанс победить многих парней»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости