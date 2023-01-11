Источник: Джокович получил травму во время выставочного матча с Медведевым

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович получил травму во время выставочного матча с россиянином Даниилом Медведевым, сообщает ESPN.

Тренировка должна была длиться 75 минут, но Джокович покинул ее после одного сета (4:6), который продолжался 36 минут. По ходу сета физиотерапевт серба трижды работал над левым бедром спортсмена. Джоковича заменил испанец Пабло Андухар.

35-летний серб 13 января должен сыграть выставочный матч с Ником Кирьосом. Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.