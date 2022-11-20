Ольховский объяснил, что повлияло на поражение Рублева в полуфинале Итогового турнира ATP

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP (2:6, 4:6).

«Не думаю, что на поражение повлиял календарь. Сложно сказать, что не получилось у Андрея в матче с Каспером. В матче с Джоковичем что-то не получилось, с Руудом что-то случилось. Думаю, это психологическое состояние — большая доля ответсвенности в этом сезоне. Слишком много переживаний, а это мешает показать тот уровень, на который Андрей способен. В любом случае полуфинал Итогового и завершение сезона в восьмерке — великолепный результат! Несмотря на обидное поражение, сезон только в плюс Андрею. Будем надеяться, что в следующем сезоне будет улучшение и более высокий результат», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл американца Тэйлора Фритца.