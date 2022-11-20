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Федерер: «Опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе»

Федерер рассказал, как проводит время после завершения карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, как проводит время после завершения карьеры.

«Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе. Так что с этим нужно подождать. Позже мы сможем больше путешествовать. Мы всегда планируем отпуска, и я хочу, чтобы они были веселыми и необычными.

Я бы хотел отвезти детей в Африку. Раньше мы ездили в отпуск, чтобы расслабиться, потому что моя жизнь в туре была очень напряженной. А теперь путешествия могут стать более активными», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Роджер Федерер
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