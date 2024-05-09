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Янчук: «Рублев будет одним из фаворитов турнира в Риме. Он всегда играет на победу»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что Андрей Рублев входит в число фаворитов турнира в Риме.

Соревнования стартовали 8 мая. 26-летний россиянин, занимающий 6-место в рейтинге ATP, начнет турнир со второго круга.
«Турнир в Риме будет очень интересный. Очень любопытно посмотреть, в какой форме будут [Новак] Джокович и [Рафаэль] Надаль. Конечно, мы будем следить за нашими теннисистами, как они проявят. Даниил Медведев защищает титул, но выиграть будет непросто, Андрей Рублев сыграет после победы на турнире в Мадриде, и в Риме он тоже будет одним из фаворитов. Возможно, ему стоит несколько сбавить обороты перед «Роллан Гаррос», учитывая недавние проблемы со здоровьем, но Андрей, когда выходит на корт, всегда играет на победу», — цитирует Янчука ТАСС.

Андрей Рублев. Больной и под анестезией. Рублев в жутком состоянии выиграл Мадрид и поднялся в рейтинге

5 мая Рублев стал победителем турнира в Мадриде. В финале соревнований россиянин обыграл представителя Канада Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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