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Сегодня, 10:08

Рууд — о победе над Рублевым: «Все шло по моему плану»

Рууд доволен победой над Рублевым в полуфинале Итогового турнира ATP
Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале Итогового турнира ATP (6:2, 6:4).

«Иногда матч складывается хорошо, а иногда — очень хорошо. Андрей провел отличный матч и наносил мощные удары. Но сегодня все шло по моему плану. Ранее Андрей нанес мне несколько хороших поражений, так что было приятно отомстить за это. И мы не играли здесь с прошлого года. Не собираюсь забегать вперед, но, думаю, у меня хорошо получаются матчи с Рублевым в Турине», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Ранее в финал Итогового турнира вышел серб Новак Джокович, который победил американца Тэйлора Фритца.

Матч за титул состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало игры запаланировано на 21.00 мск.

Источник: ATP
Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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