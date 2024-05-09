Определился соперник Рублева во втором круге «мастерса» в Риме
Американец Маркос Гирон победил финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме.
Матч, который длился 2 с половиной часа, завершился со счетом — 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 49-й ракетки мира.
Гирон вышел во второй круг и встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:3, 6:3
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