Определился соперник Рублева во втором круге «мастерса» в Риме

Американец Маркос Гирон победил финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме.

Матч, который длился 2 с половиной часа, завершился со счетом — 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 49-й ракетки мира.

Гирон вышел во второй круг и встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Гирон (США) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:3, 6:3