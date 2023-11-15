Новак Джокович — Янник Синнер: видео обзор моментов матча Итогового турнира ATP

Итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович провели второй матч на ATP Finals-2023. Игра прошла в Турине во вторник, 14 ноября.

Синнер победил Джоковича в трех сетах. Счет матча с двумя тайм-брейками — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Время игры — 3 часа и 11 минут.

Видео обзор лучших моментов матча Джокович — Синнер опубликован на YouTube-канале Tennis TV.

Синнер одержал две победы в Зеленой группе, в первом туре в двух сетах взяв верх над греком Стефаносом Циципасом в воскресенье, 12 ноября. У Джоковича — первое поражение, на старте турнира он в трех партиях обыграл датчанина Хольгера Руне.

В 3-м туре в четверг, 16 ноября, Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (заменил Циципаса, снявшего в начале игры с Руне). Синнер закроет предварительный раунд в Зеленой группе встречей с Руне.