Джокович: «Синнер провел фантастический матч»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)) в матче зеленой группы итогового турнира ATP.

«Думаю, главное отличие в том, что в важных моментах он был смелее. Синнер заслужил победу, потому что в ключевые моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками. При счете 15-30 в третьем сете я должен был вмешаться, но не сделал этого, и соперник воспользовался этим. Мне остается только поздравить его. Он только что провел фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу», — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

Для обоих это был второй матч на турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича — одна победа и одно поражение.