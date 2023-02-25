Джокович: «Буду доволен карьерой, даже если больше ничего не выиграю, а Надаль возьмет еще 10 «Шлемов»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, будет ли доволен, если в конце карьеры у них с Рафаэлем Надалем будет одинаковое количество «Больших шлемов».

«Да, буду. Я хотел бы выиграть больше своего главного соперника. Но когда придет момент, и я должен буду поставить точку, то буду доволен своей карьерой и достижениями, даже если я больше ничего не выиграю, а он возьмет еще 10 «Шлемов». Может быть, часть меня будет жалеть, что я не выиграл больше него, но сколько будет достаточно? Понимаете?

С одной стороны, нужно быть волком — голодным до большего. Но с другой, в какой-то момент нужно сказать: ого, сколько я всего достиг, нужно этим гордиться, нужно быть благодарным, но воспринимать все это со скромностью», — приводит слова Джоковича The National News.

На данный момент у Джоковича, как и у Надаля, 22 победы на турнирах «Большого шлема».