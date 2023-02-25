Алькарас: «Игру, которую показываю сейчас, очевидно, можно улучшить»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своем нынешнем уровне игры.

«Я думаю, что играю сейчас на высоком уровне. Не знаю какую дать оценку, сравнивая с прошлым годом, но я доволен уровнем, который показываю. В прошлом году я показывал великолепную игру, которую показывал, выигрывая ряд турниров. Игру, которую показываю сейчас, очевидно, можно улучшить, но сейчас я очень доволен», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

На прошлой неделе 19-летний испанец выиграл турнир в Буэнос-Айресе. На этой неделе Алькарас защищает трофей в Рио-де-Жанейро. Он уже дошел до полуфинала турнира, где сыграет с чилийцем Николасом Джарри.