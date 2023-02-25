Чесноков не считает, что у Медведева будут проблемы в матче против Маррея

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева обыграть британца Энди Маррея в финале на турнире в Дохе.

«Видел все матчи Медведева на турнире в Дохе. Первые две встречи провел с невероятным трудом. В матче с О'Коннеллом подумал: шансов нет у Даниила на следующего соперника, если будет в таком же стиле играть. Но вчера Медведев был другим теннисистом. Очень хорошо сыграл против Оже-Альяссима. Просто потрясающе! Что касается сегодняшней встречи, Даниил должен выиграл в двух сетах. Не думаю, что будут проблемы у нашего спортсмена. Даниил сильнее, быстрее и выносливее. Можно сказать, он реанимировался после тяжелого матча с О'Коннеллом. Медведев должен выиграть этот матч комфортно. Для меня он фаворит в этой встрече», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Финальный матч Энди Маррей — Даниил Медведев состоится в субботу, 25 февраля.