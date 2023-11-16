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Сегодня, 15:43

Кирьос назвал безумием поведение Рублева в матче с Алькарасом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поведение россиянина Андрея Рублева во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP против испанца Карлоса Алькараса.

Во втором сете Рублев разбил себе колено ракеткой после того, как проиграл гейм на своей подаче.

«Даже для человека, который не слишком хорошо держит себя в руках, как я, это просто безумие. Я никогда так не делал, если честно. Ему же нужно колено, ему нужно двигаться. Надеюсь, с ним будет все хорошо к следующему матчу», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.

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Рублев на групповом этапе Итогового турнира ATP проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). В последнем матче «Красной группы» 17 ноября он сыграет с немцем Александром Зверевым, начало — в 22.30 мск.

26-летний россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира. Ранее Рублев заявил, что уже ничего не жду от встречи со Зверевым и просто надеется сыграть лучше, чем в предыдущих матчах.

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Ник Кирьос
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