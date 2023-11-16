Рублев: «Я уже ничего не жду от матча со Зверевым. Постараюсь хотя бы закончить хорошо»

Рублев ответил на вопрос, чего ждет от матча со Зверевым на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, чего ждет от матча против немца Александра Зверева на Итоговом турнире ATP, который станет для него последним на этом соревновании.

«Честно говоря, сейчас я ничего не жду. Это будет последний матч. По крайней мере, я постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущих двух матчах, и все. Постараюсь хотя бы закончить хорошо... Просто, если ты не любишь проигрывать, то неважно, кто соперник. Ты чувствуешь разочарование, особенно сейчас, когда понимаешь, что сезон закончен и все, в принципе. Хочется хотя бы попытаться достигнуть лучшего результата, сыграть несколько отличных матчей в конце сезона. Конечно, когда этого не происходит, испытываешь разочарование», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев в «Красной группе» проиграл первые два матча, уступив Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). 26-летний россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.

Счет в личных встреча Рублева и Зверева 5-3 в пользу немца. Их матч на Итоговом запланирован на 17 ноября, начало — в 22.30 мск.