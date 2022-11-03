Надалю трудно представить, что он приедет на Итоговый турнир в хорошей форме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

«Если я буду нормально себя чувствовать, то выступлю. Приеду чуть пораньше, чем обычно, потренируюсь. Дам себе возможность насладиться итоговым турниром ATP. Никогда не знаешь, когда он станет последним, особенно в моем возрасте. Так что сейчас надо насладиться. И в следующие годы я, конечно, буду бороться за то, чтобы туда попасть. Сейчас мне трудно представить, что я приеду на итоговый в достаточно хорошей форме, чтобы выиграть турнир, который я никогда не выигрывал. Там с первого же дня нужно бороться с лучшими, а для этого нужно сразу поймать ритм, адаптироваться к условиям. Мне остается только приехать пораньше, провести хорошие тренировки с парнями, а потом выложиться на корте. И надеюсь, что уровень игры появится, а организм выдержит», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Париже Надаль проиграл американцу Томми Полу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.