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Сегодня, 01:58

Надаль проиграл 31-й ракетке мира на турнире в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Париже. В трех сетах он проиграл американцу Томми Полу.

Следующим соперником американского теннисиста будет другой испанец Пабло Карреньо Буста, который выиграл у канадца Дениса Шаповалова.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:4

Томми Пол (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1

Теннис
Рафаэль Надаль
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