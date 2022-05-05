Надаль обыграл Гоффена на тай-брейке в решающем сете и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мадриде.
В третьем круге Надаль победил бельгийца Давида Гоффена в трех сетах — 6:3, 5:7, 7:6 (11:9)
В четвертьфинале испанец встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 7).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 6:3, 5:7, 7:6 (11:9)
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