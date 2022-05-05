Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мадриде (Испания).

В третьем круге Циципас победил Григора Димитрова из Болгарии — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале греку предстоит сыграть с россиянином Андреем Рублевым, который сегодня обыграл британца Дэниэла Эванса (7:6 (9:7), 7:5).

В параллельном матче канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл у итальянца Янника Синнера — 6:1, 6:2. В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с немцем Александром Зверевым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Янник Синнер (Италия, 10) — 6:1, 6:2