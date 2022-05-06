Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:20

Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матч с Рублевым в 1/4 финала в Мадриде

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Мастерса» в Мадриде с Андреем Рублевым.

«Мне надо сделать свою работу для победы. Он жестко бьет по мячу. Конечно, мне придется чуть больше сосредоточиться на своей защите. Я попытаюсь сделать это и выжать как можно больше с правильным отношением к делу и должным уровнем конкурентоспособности», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В третьем круге греческий теннисист победил Григора Димитрова из Болгарии (6:3, 6:4), а россиянин обыграл британца Дэниэла Эванса (7:6 (9:7), 7:5).

Матч 1/4 турнира в Мадриде между Циципасом и Рублевым пройдет сегодня, 6 мая.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-dimitrov-rublev-evans-madrid-2022-thursday
Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль обыграл Гоффена на тай-брейке в решающем сете и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости