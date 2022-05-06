Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матч с Рублевым в 1/4 финала в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Мастерса» в Мадриде с Андреем Рублевым.

«Мне надо сделать свою работу для победы. Он жестко бьет по мячу. Конечно, мне придется чуть больше сосредоточиться на своей защите. Я попытаюсь сделать это и выжать как можно больше с правильным отношением к делу и должным уровнем конкурентоспособности», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В третьем круге греческий теннисист победил Григора Димитрова из Болгарии (6:3, 6:4), а россиянин обыграл британца Дэниэла Эванса (7:6 (9:7), 7:5).

Матч 1/4 турнира в Мадриде между Циципасом и Рублевым пройдет сегодня, 6 мая.