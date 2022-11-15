Надаль готов умереть за то, чтобы выйти на нужный ему уровень

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал неудачное выступление на итоговом турнире ATP, в котором проиграл во втором круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 4:6).

«То, что я столкнулся с тем, с чем столкнулся сегодня — и под «сегодня» я подразумеваю последние полгода, — меня не очень удивляет. Но это не значит, что результаты меня не печалят. Иногда просто так бывает. Я пережил очень тяжелые месяцы. И нужно принять то, что завтра я начинаю сезон-2023. Вот и все. Мне остается только работать и делать то, что требуется, чтобы создать себе возможность иметь реальные шансы в 2023-м», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Он также заявил, что положительный момент заключается в том, что ему удалось провести два турнира за последние три недели. По его словам, у него давно такого не получалось.

«Не думаю, что я разучился играть в теннис, быть психологически сильным. Мне просто нужно восстановить все хорошие ощущения и уверенность в себе, и сильный дух, который требуется для того, чтобы играть на том уровне, на котором я хочу играть. Я не знаю, выйду ли я на этот уровень. Но у меня нет никаких сомнений, что я готов умереть, чтобы это сделать», — добавил Надаль.

Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире ATP. Он занимает последнее, четвертое место в «Зеленой группе».