«Мы отлично сегодня сыграли». Медведев прокомментировал выход в полуфинал ATP Cup
11:14
Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее.
В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию (2:1). Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, (10:5).
«Мы отлично сегодня сыграли. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, и порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев после победы.
Отметим, Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup.
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