«Мы отлично сегодня сыграли». Медведев прокомментировал выход в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее.

В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию (2:1). Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, (10:5).

«Мы отлично сегодня сыграли. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, и порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев после победы.

Отметим, Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup.