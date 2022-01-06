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«Мы отлично сегодня сыграли». Медведев прокомментировал выход в полуфинал ATP Cup

11:14
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее.

В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию (2:1). Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, (10:5).

«Мы отлично сегодня сыграли. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, и порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев после победы.

Отметим, Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup.

Дополнительная информация:

https://www.atpcup.com/en/news/atp-cup-day-6-italy-russia

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры