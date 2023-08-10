Медведев сыграет с Музетти в 1/8 финала «мастерса» в Торонто

10 августа, в четверг, третья ракетка мира Даниил Медведев скрестит ракетки с представителем Италии Лоренцо Музетти в рамках 1/8 финала турнира в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала матча — 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Музетти — Медведев будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

21-летний итальянец располагается на 19-й строчке в рейтинге ATP. 27-летний россиянин входит в тройку лучших теннисистов мира. Для Медведева это первый турнир после Уимблдона. В Лондоне он дошел до полуфинала, уступив первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6).

Теннис: новости и обзоры матчей, статистика и расписание турниров, фото и интервью спортсменов в актуальном виде на сайте.