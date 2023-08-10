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Сегодня, 18:14

Петрова: «Боюсь, Хачанов может вообще не участвовать в турнирах этого сезона»

Петрова считает, что Хачанов пропустит остаток сезона из-за травмы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала травму Карена Хачанова, из-за которой он не играл с июня.

«У меня было два стрессовых перелома — и в правой, и в левой стопе. Боюсь, Карен может вообще не участвовать в турнирах этого сезона, потому что возвращение сразу на жесткое покрытие может спровоцировать рецидив. Я бы на его месте взяла паузу и вернулась в хорошей форме к следующему сезону. А сейчас он может проводить время с семьей — у него же родился второй сын. Это будет хорошей эмоциональной подзарядкой», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Хачанов 28 июля вернулся к тренировкам спустя семь недель после повреждения. Он получил травму на «Ролан Гаррос», ему был диагностировал стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Карен Хачанов
Надежда Петрова
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