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13 марта, 19:39

Медведев рассказал о самом тяжелом поражении в карьере

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое поражение в карьере ему было тяжелее всего принять с психологической точки зрения.

«Это был матч против Рафы Надаля на Открытом чемпионате Австралии два года назад. Финал, который я проиграл. Для меня это было очень тяжело. По многим причинам. Обычно я с нетерпением жду матчей. На этот раз все было по-другому. Но одно можно сказать наверняка: это поражение многому меня научило. Возможно, благодаря этому я также стал лучше как игрок», — приводит Tennis365 слова Медведева.

Также он вспомнил свое поражение от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Это было чрезвычайно тяжело не столько морально, сколько физически. Я до сих пор очень горжусь своим выступлением. Проанализировав этот матч, мы отметили, что я, наверное, не допустил серьезных ошибок», — добавил спортсмен.

На данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. 28-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), всего за карьеру он пять раз выходил в финал «Шлемов». Также Медведев становился победителем Итогового турнира 2020 года и 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/daniil-medvedev-inexplicable-rafael-nadal-biggest-mental-challenge
Теннис
Даниил Медведев
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