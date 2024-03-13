Федерер: «Надеюсь, что Циципас в этом году сможет совершить поворотный момент в своей карьере»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился мнением о текущей форме греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Конечно, Циципас по-прежнему выглядит хорошо, и я надеюсь, что он сможет добиться больших успехов в этом году и совершить поворотный момент в своей карьере. Я проигрывал ему много раз и думаю, что он отличный теннисист, но мне бы хотелось, чтобы он вышел на новый уровень. Поэтому я желаю ему всего наилучшего», — приводит Tennis World Usa слова Федерера.

Ранее Циципас уступил чеху Иржи Легечке в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (2:6, 4:6). 25-летний греческий теннисист на данный момент занимает 11-е место в мировом рейтинге. Всего за карьеру он выиграл 12 турниров ATP.