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13 марта, 16:49

Синнер рассказал, как относится к критике в свой адрес

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что старается игнорировать критику в свой адрес.

«Всегда найдутся люди, которые будут критиковать тебя, разве нет? Это нормально. Я должен быть достаточно умен, чтобы не придавать этому значения. Я всегда был одним из тех игроков, которых не особо волнует, что о нем говорят. Либо я нравлюсь людям, либо нет. Я не могу всех контролировать. Я могу влиять лишь на свое окружение, и эти люди для меня важнее всех остальных», — заявил итальянец.

22-летний Синнер занимает третью строчку в мировом рейтинге. Он является победителем одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024), а также победителем 13 турниров ATP.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/doesnt-matter-what-people-say-sinner-not-listening-to-anyone-except-his-team
Теннис
Янник Синнер
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