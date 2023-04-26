Медведев рассказал, как может улучшить свою игру на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем отношении к игре на грунтовом покрытии.

«Не думаю, что мое отношение к грунту изменится. Хотя мы с тренером шутили, что в последний год карьеры я, может быть, ему скажу: «Слушай, Жиль, в этом сезоне мы будем играть только на грунте, чтобы я прибавлял». Если я хочу прибавить на грунте, мне, наверное, нужно на нем тренироваться во время межсезонья. И я способен так хорошо играть на харде, что нужно расставлять приоритеты. Перед Australian Open я не могу потратить две недели межсезонья на грунт — потому что мы не уверены на 100 процентов, что это мне поможет.

Например, в этом году перед Монте-Карло я тренировался на грунте, может быть, три-четыре дня — а этого мало, особенно для меня. Я его не очень люблю, так что сейчас у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи и прибавить. Но я точно буду рад, когда мы вернемся на хард», — рассказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев занимает третью строчку в обновленном рейтинге ATP, а также лидирует в чемпионской гонке ассоциации.