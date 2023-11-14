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Сегодня, 07:23

Медведев повторил рекорд Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 11-ю победу над соперником из топ-10 ATP в 2023 году.

В первом матче Итогового турнира ATP 3-я ракетка мира обыграл Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира, со счетом 6:4, 6:2. Как сообщает OptaAce, Медведев сравнялся с Евгением Кафельниковым по количеству побед над топ-10 рейтинга ATP за календарный год среди россиян.

Медведев на данный момент занимает первое место в группе B Итогового турнира ATP. Следующий матч он проведет 15 ноября противнемца Александра Зверева.

Даниил Медведев. Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Источник: OptaAce
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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