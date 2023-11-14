Медведев повторил рекорд Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 11-ю победу над соперником из топ-10 ATP в 2023 году.

В первом матче Итогового турнира ATP 3-я ракетка мира обыграл Андрея Рублева, который является пятой ракеткой мира, со счетом 6:4, 6:2. Как сообщает OptaAce, Медведев сравнялся с Евгением Кафельниковым по количеству побед над топ-10 рейтинга ATP за календарный год среди россиян.

Медведев на данный момент занимает первое место в группе B Итогового турнира ATP. Следующий матч он проведет 15 ноября противнемца Александра Зверева.