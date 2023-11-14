Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:00

Чесноков — о поражении Рублева от Медведева: «Нельзя входить в депрессию. Все только начинается»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым (6:4, 6:2) в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Игроки знают друг друга с самого детства. Они знают возможности и стиль игры друг друга. Куда бы не сыграл Рублев, Медведев был там. Преимущество Медведева было в том, что он затягивал Рублева в длинный розыгрыш, и тот уставал и терял внимание. Андрей физически не был готов к тому, чтобы преодолеть это. Медведев — это такая стенка, так он двигается! Это просто феноменально! На брейк-пойнтах Медведев невероятно подавал. Когда Даниил выиграл первый сет, он почувствовал уверенность. Второй сет он достаточно комфортно выиграл.

У Медведева очень хорошие шансы пройти в полуфинал турнира. Я думаю, что Рублеву нельзя входить в депрессию, потому что уровень игры был просто феноменальный. Я увидел, что Рублев, проиграв этот матч, имеет очень хорошие шансы выиграть две следующих игры. Он в порядке. Матч был просто потрясающий. Это космос. Все только начинается», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

 
Даниил Медведев. Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом

Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Селиваненко назвал причины поражения Рублева в матче с Медведевым
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Дмитриева о победе Медведева над Рублевым: «Мы наблюдали страдания бедного Андрея»
Медведев — о победе над Рублевым: «Хочется выиграть все матчи в Итоговом турнире ATP»
Медведев победил Рублева в стартовом матче Итогового турнира ATP
Медведев победил Рублева на Итоговом турнире ATP. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «После окончания матча, если я выиграл у Рублева, то мне его жалко»
Новости
RSS RSS
Все новости