Касаткина осталась на 11-м месте в обновленном рейтинге WTA

WTA представила обновленный рейтинг теннисисток.

Первая пятерка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третья — американка Коко Гауфф, четвертая — Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает топ-5 американка Джессика Пегула.

Американская теннисистка Даниэлл Коллинз после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 22-го на 15-е место, россиянка Дарья Касаткина, уступившая в финале, осталась на 11-й строчке.

Россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова Анастасия Потапова и Мирра Андреева опустились на одну строчку. Ни одна из российских теннисисток топ-100 не поднялась в рейтинге.