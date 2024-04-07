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Сегодня, 21:25

Медведев и Сафиуллин проиграли Рублеву и Хачанову в парном турнире в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Российский дуэт Даниил Медведев/Рома Сафиуллин проиграл соотечественникам Андрею Рублеву и Карену Хачанову в первом круге парного турнира в Монте-Карло — 6:7 (1:7), 2:6.

Матч длился 1 час 18 минут.

Рублев и Хачанов сыграют во втором круге с победителями матча Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 6) — Александр Бублик/Адриан Маннарино (Казахстан/Франция).

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:1), 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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