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Медведев: «Однажды приду на пресс-конференцию, скажу: «Я заканчиваю карьеру» — и у меня не будет никаких сожалений»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Лучший теннисист России Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру оценил свои достижения в спортивной карьере, а также поделился планами и целями на будущее.

— Скажу так: удовлетворен, но продолжаю ставить перед собой высокие цели. В то же время, естественно, очень расстроен, что последние финалы «Шлема» против Новака и Янника (Джоковича на US Open-2023 и Синнера на Australian Open-2024. — Прим. «СЭ») не получилось выиграть. Потому что в первых трех, включая победный, я в каком-то смысле узнавал, что это такое, когда ты попадаешь в финал «Большого шлема». А тут уже опыт был, и я знал, как подготовиться. И подготовился классно. Просто немножко не повезло. Обидно.

Главная цель — делать сто процентов того, что от тебя зависит, как это было в недавнем финале в Австралии. Когда вышел после матча и сказал: «Я сделал все, что мог, не получилось. Бывает. В следующий раз попробую сделать еще лучше». И если так и будет, то однажды приду на пресс-конференцию, скажу: «Я заканчиваю карьеру» — и у меня не будет никаких сожалений. Вот моя главная цель.

— О чем вы мечтаете?

— Много о чем. На корте хочу просто продолжать работать. Не терять голод к победам и стараться всегда выигрывать. А в жизни мечта — чтобы семья и близкие нам люди были счастливы. Наверное, часто это невыполнимо, потому что бывают разные ситуации. Но мечта — она для того и существует, чтобы всегда к ней стремиться, даже если ее сложно достичь.

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»

Даниил Медведев
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